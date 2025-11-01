Alarcón participó del Congreso Nacional Ordinario de FAECYS

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón participó del el XXXIV Congreso Nacional Ordinario de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), que tuvo lugar ayer en el Predio de Parque Norte ubicado en CABA.

Se trató de un encuentro clave donde se reunieron representantes sindicales de todo el país para debatir la situación del sector mercantil, aprobar balances y definir estrategias gremiales.

El titular del CEC-Formosa puso de relieve “el espíritu fraternal, de unidad y compromiso que caracteriza a nuestra Federación, como así también de quienes formamos parte del Movimiento Mercantil del Interior, no sólo con la presencia ineludible de su máximo referente, José González, sino con los compañeros que integraron la mesa directiva del Congreso y la Comisión de Poderes”

Por su parte, el secretario general de FAECyS, Armando Cavalieri sostuvo que “la identidad doctrinaria nos hizo cometer errores validando malas decisiones de los gobiernos, pero el mensaje es solidaridad y hermandad más que nunca”.

Tras afirmar que “buscamos una sociedad justa e igualitaria”, el líder mercantil a nivel nacional remarcó que “el mercado le interesa la individualidad. Por eso, seremos los empleados de comercio los que enarbolen las banderas del justicialismo, motivo por el cual el sindicato siempre estará abierto”.