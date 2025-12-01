Año positivo para la gestión Jofré en la Liga Formoseña de Fútbol

En un año cargado de responsabilidades, la Liga Formoseña de Fútbol (LFF), mantuvo el protagonismo en el ámbito deportivo y social, con fuerte presencia en la cotidianidad local, y con acertadas intervenciones en los escenarios de la región y el país. El rey de los deportes, tuvo una agenda importante, y a la hora del balance, todo lo hecho marcan que el 2025 fue una temporada de logros, y queda el camino allanado para más concreciones en el periodo que vendrá.

La entidad que preside el ingeniero Jorge Jofré ha llevado a buen puerto sus competencias oficiales en el fútbol de campo, fútbol de salón y fútbol playa, en ambas ramas y distintas categorías. En la máxima divisional, Defensores del Rosario sumó su primera estrella, y en la B toda la gloria fue para el Deportivo Tatané.

En el Torneo Federal A, los equipos de San Martín y Sol de América, cumplieron con creces las expectativas, llegando el Franjeado hasta la instancia decisiva por el ascenso a la Primera Nacional. Los partidos de la tercera categoría del fútbol nacional, se jugaron en estadios coquetos, y con buen marco de público. En el Regional Amateur, al igual que en el Torneo Federativo de Clubes, los representantes capitalinos, jerarquizaron las competencias.

En lo dirigencial, Jofré fue reelecto por aclamación como titular de la LFF, además su figura tiene gran peso propio, ya que es considerado como hombre de consulta en la región, y en el Consejo Federal de la AFA, donde participa activamente de las Asambleas anuales.

A su vez, presidió valiosas reuniones que contaron con la presencia de Mario Giammaría y Gabriel Godoy, miembros del Comité de Fútbol del Interior, quienes en el marco del programa “El Consejo Federal recorre el país”, realizaron entregas computadoras y mobiliarios para apoyar la modernización de la LFF y las ligas provinciales afiliadas al Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA).

Asimismo, tras varias décadas, en un hecho histórico, la selección formoseña de fútbol volvió a competir en un Torneo Nacional de Mayores de AFA, que reunió a 77 selecciones de todo el país, con el objetivo de fortalecer el fútbol del interior y brindar una verdadera vidriera nacional para los jugadores.

En cuanto a infraestructura, la LFF lleva adelante la tarea final de reacondicionar en su totalidad el estadio “Don Estadio Romero”, entre las obras ya concluidas se encuentra el sector del moderno vestuario, iluminación, cabinas, techo y entradas del recinto construidos acorde a los estándares del fútbol profesional. El plan de obra, establece que la reinauguración será a principios del 2026. El coliseo deportivo con capacidad para 20 mil espectadores, volverá a estar en condiciones de recibir competencias de primer nivel, como la Copa Argentina.

La capacitación de los árbitros fue una constante, y por ello decenas de referís se egresaron bajo las órdenes de los experimentados instructores de AFA Marcelo Aumente y Diego Altamirano. En consecuencia, los colegiados formoseños dirigieron correctamente en los torneos locales, Federativo, Regional Amateur, y Nacional B.

Pasó un ciclo donde la dedicación, el compromiso, y el deseo de mantener viva la llama del más popular de los deportes, animaron el espíritu de dirigentes, técnicos, futbolistas, árbitros y aficionados. Queda el desafío para el 2026, en la palabra del propio Jofré “Lo mejor para el fútbol de Formosa, está en los tiempos por llegar”, un mensaje de esperanza y pacto con la familia de la LFF, y la comunidad.



