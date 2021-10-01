Víctor Alarcón: “la reforma laboral solo perjudicará a los trabajadores en la Argentina”.

El secretario general de ADEFCA e integrante de CEA, Víctor Alarcón, indicó su rechazo a los actuales proyectos y anuncios hechos por el Gobierno Nacional y sus voceros, sobre los proyectos de ley de reforma laboral por considerarlo, como un inmenso retroceso en las conquistas sociales de los trabajadores, derechos que los movimientos sindicales consiguieron tras décadas de luchas”.

“Tener reglas mas flexibles no aseguraran jamás que haya mas empleo en la Argentina, quitarles los derechos a los trabajadores y cambiarle las reglas de juego solo precariza su condición ante la ley”, explicó Alarcón.

Para el gremialista, “lo que determina la contratación del trabajador es la actividad, la inversión y la expectativa, no el piso de derechos”.

“La indemnización se reduce, hay un esquema de trabajo con un banco de horas, se quiere implementar un salario dinámico que terminará reduciendo los sueldos porque si hubiera dinamismo real habría intención de participación en las ganancias y solo en las pérdidas”, sentenció Alarcón.



