Ver con los ojos: El Taller de Fotografía Contemplativa llega a su recta final

En Formosa, se encuentra en la recta final una nueva edición del Taller de Fotografía Contemplativa, una propuesta que va mucho más allá de lo técnico: invita a ver el mundo con otros ojos.

“En menos de cuatro meses, los participantes no solo desarrollaron una amplia variedad de estilos fotográficos, sino que también aprendieron a conectar con su entorno y con su propia mirada interior desde el primer día”, explico el guía de la actividad George Hamilton Pérez.

A lo largo del proceso, se abordaron temas esenciales para comprender el lenguaje visual de la fotografía: tipos de planos, composición fotográfica, teoría del color y proceso creativo, entre otros. Los alumnos también se adentraron en la práctica del modo manual y el triángulo de exposición, “herramientas que les permite dominar la luz y construir imágenes con intención”.

El recorrido incluyó distintas experiencias temáticas: retrato, fotografía urbana, autorretrato en blanco y negro, fotografía abstracta, naturaleza, fotoperiodismo y fotografía de productos y alimentos. “Cada uno de estos ejercicios fue una oportunidad para explorar la técnica, pero también para profundizar en la observación, la paciencia y la sensibilidad”, explicó Pérez.

La etapa final del taller se centra en la edición fotográfica, una instancia en la que los participantes aprenden a potenciar sus imágenes sin perder la esencia de lo capturado.

El taller, coordinado por George Hamilton Pérez, propone una mirada diferente sobre el acto de fotografiar: más que buscar la foto perfecta, invita a descubrir la belleza en lo cotidiano y a encontrarse a uno mismo en el proceso.







