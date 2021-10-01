Laguna Blanca: Ricardo Lemos valoró la realización del 17 Remate Ganadero y 1er. Feria Paippera Ganadera

El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, resaltó el éxito rotundo de la 17ª edición de la comercialización de hacienda y de la 1ª Feria Ganadera Paippera, que se realizó en la Asociación Civil de Pequeños Productores Agropecuarios de la localidad.

Lemos estuvo acompañado en este evento por el vicegobernador Eber Solís, el diputado provincial Carlos H. Insfrán, el administrador ejecutivo del IPAIPPA, Rubén Casco, y el ministro de la Producción, Lucas Rodríguez. También participaron intendentes de localidades vecinas, así como funcionarios provinciales, de la UPLaB, la Policía y la EAP N° 1.

Durante esta jornada, se concretó la venta de 550 cabezas de ganado, pertenecientes a 35 familias de pequeños y medianos productores de la región.

La actividad refleja la presencia activa del Estado Provincial, que articula junto a instituciones gubernamentales, organizaciones intermedias y el sector privado para fortalecer la inclusión y promover la justicia social, aun en un contexto nacional adverso.

“Este evento es una muestra clara de nuestra identidad, de la cultura del trabajo y el esfuerzo que nos inspira nuestro Gobernador, Dr. Gildo Insfrán, a través del Modelo Formoseño. Nuestro compromiso es que, sin importar dónde vivamos, todos tengamos acceso a una mejor calidad de vida. Ratificamos nuestro compromiso de construir una Formosa justa, libre y soberana”, expresó el intendente Lemos.







