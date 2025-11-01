Aprehendieron a un hombre y recuperaron una caja fuerte

• El sujeto habría ingresado al domicilio tras escalar la muralla y amenazar a un menor

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena y del Comando Radioeléctrico Policial Zona Siete detuvieron a un hombre y recuperaron una caja fuerte con $14.800.000, sustraídas en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

El procedimiento se inició este sábado alrededor de las 05:00 horas, cuando a través de la línea de emergencias ECO-911 en un domicilio del citado barrio.

En el lugar, los uniformados dialogaron con la damnificada, quien informó que mientras se encontraba en su lugar de trabajo, su hijo, la alertó por un sujeto que había ingresado a la vivienda y lo amenazó con un cuchillo.

Tras la verificación de cámaras de seguridad observaron que el sujeto escaló la muralla perimetral e ingresó a la propiedad y sustrajo una caja de seguridad de chapa que contenía dinero en efectivo y otros elementos de valor.

Con las características aportadas, los investigadores iniciaron un amplio despliegue por las manzanas adyacentes y localizaron al sospechoso, en las inmediaciones.

El individuo intentó ocultarse entre las malezas con los elementos sustraídos en su poder, pero fue reducido de forma inmediata.

Los uniformados de la Dirección Policía Científica realizaron la documentación fotográfica, verificación de las cámaras de seguridad y constataron signos de escalamiento recientes en el acceso frontal del inmueble.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde se inició una causa por “Robo Calificado por Escalamiento y Amenazas con Arma Blanca”, y todo quedó a disposición de la Justicia.



