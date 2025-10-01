Tres detenidos tras allanamiento por drogas en el barrio Antenor Gauna

• Tras una exhaustiva tarea de investigación, se obtuvo la orden judicial que permitió el allanamiento y las detenciones

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevaron adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Antenor Gauna, donde aprehendieron a una mujer y dos hombres, además de secuestraron varios elementos de interés para la causa.

La investigación se inició días atrás, cuando los policías tomaron conocimiento sobre un presunto centro de distribución de estupefacientes en ese sector de la ciudad.

En el marco de las tareas investigativas, se detuvo previamente a dos sujetos considerados potenciales clientes, en cuyo poder se halló un envoltorio de cocaína.

Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Justicia.

Con el avance de las averiguaciones, se logró identificar a la presunta distribuidora y el inmueble donde se desarrollaba la actividad ilícita.

Toda la información fue elevada al Juez de Instrucción y Correccional del Fuero Contra el Narcocrimen, Dr. José Luis Molina, quien ordenó el allanamiento.

El procedimiento se concretó el viernes por la tarde, con la participación de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, el Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa (GEOPF), el Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR), y la Delegación Policía Científica del Distrito Cinco.

Durante la requisa se detuvo a una mujer, de 47 años y se incautaron tres envoltorios de marihuana aptos para la elaboración de 16 dosis, y uno de cocaína con capacidad para producir 61 dosis.

También se secuestraron cinco teléfonos celulares, dinero, dos tarjetas de memoria, una balanza digital, bolsas y retazos de polietileno, entre otros elementos vinculados a la comercialización de drogas.

Los secuestros y detenida fueron trasladados hasta las dependencias policiales y quedaron a disposición de la Justicia provincial.



