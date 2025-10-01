El taller de Artes Escénicas se prepara para su presentación en el Teatro de la Ciudad

El miércoles 12 de noviembre próximo, en el Teatro de la Ciudad, situado en la Capital, se llevará a cabo la presentación del taller de Artes Escénicas de la Subsecretaría de Cultura, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa.

Graciela Galeano, la profesora a cargo del taller, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) y comentó que se tratará de “una breve intervención” de “Calígula”, icónico drama musical argentino de Pepe Cibrián con música de Martín Bianchedi, estrenado originalmente en 1983.

En palabras de la profesora, es “pertinente para este contexto histórico, social y político difícil que estamos atravesando a nivel nacional”.

Explicó que “la intervención será breve, porque el teatro requiere de otro tipo de estructura, entonces no se puede realizar una obra completa, pero sí participar con una comedia musical”.

En este sentido, recordó que “el taller inició con cuatro alumnos y hoy ya cuenta con 20 personas de diferentes edades”.

También, comentó que a esta propuesta “se sumarán alumnos del taller de teatro que dicto en la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), logrando así hacer una fusión” de ambos.

“Se trabajará con un texto de Shakespeare y de Carlos Leyes (actor formoseño), en una versión más regional y con la incorporación de algunas frases en guaraní, propuesta realizada por los propios alumnos”, adelantó.

Taller

Galeano recordó que esta idea cultural y teatral “empezó como un taller inicial y ahora ya está por cumplir su primer año”, expresó orgullosa.

Aseguró que todo el trabajo realizado “siempre es con el mayor amor y compromiso posible porque la idea es otorgarle a los participantes la mayor cantidad de información, para que, cuando culmine, lo hagan con ganas de volver al año siguiente y los que no van a regresar, que se vayan con el mayor conocimiento posible”.

Asimismo, recordó que este y todos los talleres de la Subsecretaría de Cultura son libres y gratuitos, informando que el de Artes Escénicas se reúne todos los martes, de 20 a 22 horas. “Son todos bienvenidos”, invitó a sumarse.



