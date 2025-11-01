Timerman: “Insfrán es el líder indiscutido del Peronismo”

Tras las elecciones legislativas nacionales, donde en la provincia de Formosa el Frente de la Victoria (FdV) obtuvo el porcentaje más alto del país, con más del 58% de los votos, el analista político Raúl Timerman destacó el importante rol que le cabe al gobernador Gildo Insfrán en la reorganización del Peronismo, resaltando su “liderazgo efectivo”.

Al ser entrevistado en el programa “Clave Política”, declaraciones de las que se hizo eco AGENFOR, subrayó, sin medias tintas, que “Gildo Insfrán es, naturalmente, el líder indiscutido del Peronismo”.

“En este momento es el único que puede convocar a todos los peronistas”, jerarquizó y fue más allá al plantear: “Si convoca al Peronismo, van todos”, en cambio “si Cristina Kirchner o Axel Kicillof convocan, no van todos”.

Contundente, dejó en claro que “el único referente peronista con poder de convocatoria para lograr una reorganización, primero del partido y después del movimiento, es Insfrán”.

Ahondó en esta cuestión partidaria, entendiendo que el ordenamiento “se va a dar a través de elecciones internas”, pero marcó que es necesaria una reflexión sobre lo recientemente acontecido en lo electoral.

“Lo estoy hablando del punto de vista del análisis político, si el Peronismo quiere tener aspiraciones y ser una alternativa para el 2027, tiene que reorganizarse, y el único líder en este momento con capacidad para reorganizar el Peronismo, porque ante su convocatoria irían todos, es Insfrán”, remarcó Timerman.

Consultado sobre el categórico resultado obtenido en Formosa por el FdV, con más del 58% de los sufragios en los comicios del domingo 26 de octubre, enfatizó que “es un éxito del Modelo Formoseño, en el que viene trabajando la provincia desde hace tantos años”.

Y recalcó que este proyecto político “tiene un liderazgo efectivo, el de Insfrán”, debido a lo cual le recomendó a la oposición formoseña que “no lo ataque”, por el contrario, que “en todo caso diga que lo van a adoptar y hacer mejor, para ver qué suerte les cabe en las próximas elecciones”.

“No es atacando al Modelo Formoseño y a su líder que van a poder alcanzar éxitos electorales”, sentenció.



