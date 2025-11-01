Instancias finales del ciclo de capacitaciones en sensibilización turística para la Policía Provincial

Durante el mes de agosto, el Ministerio de Turismo de Formosa, a través de su equipo técnico, dio inicio a un ciclo de capacitaciones en sensibilización turística destinado al personal de la Policía de la provincia.

El objetivo de esta propuesta es fortalecer el rol de los agentes como anfitriones turísticos, brindándoles herramientas para una atención de calidad al visitante y promoviendo la imagen de Formosa como un destino seguro y hospitalario.

El programa incluyó distintos módulos, entre ellos el taller de inglés básico, orientado a mejorar la comunicación con los turistas y reforzar la hospitalidad que caracteriza a la provincia.

Actualmente, se transitan las instancias finales de la capacitación, y en la próxima semana se llevará a cabo la entrega de certificados a los participantes que completaron la formación.

Desde el Ministerio de Turismo se continúa trabajando junto a distintas instituciones para seguir sumando herramientas que permitan recibir mejor a quienes visitan el territorio formoseño, se subrayó.



