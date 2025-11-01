Siguen los ensayos para la gala de fin de año en La Mandinga

En el Centro Cultural Independiente La Mandinga, cuya sede se encuentra en la calle Don Segundo Sombra 175 del barrio Fleming de la ciudad de Formosa, se están preparando para la gala de fin de año varios grupos de acrobacias, teatro y danzas.

Durante la tarde de este sábado 15, el conjunto de estas disciplinas realizó un nuevo ensayo en el centro cultural. Allí la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) tomó contacto con Viviana Benítez, instructora de acrobacias aéreas de La Mandinga; Laura Saavedra, actriz que integra el grupo “Los de al lado”; y la profesora de danza contemporánea Elisa Parola.

Benítez indicó que el espectáculo que se está preparando “combina acrobacias, teatro y danzas”, de cara a la presentación que “será el 29 de noviembre en el Centro Cultural La Mandinga”.

Se armó un “elenco enorme para la gala de fin de año que será con la temática del mago de Oz”, destacó, conformada por “las distintas disciplinas con sus respectivos grupos”.

En el caso de su grupo, están trabajando “con los distintos elementos de la acrobacia que son las telas, el aro y el trapecio”, detalló Benítez, al mismo tiempo que subrayó que la idea es “poder compartir con las familias esto que fuimos construyendo”.

Saavedra, por su parte, se refirió al grupo de teatro, quienes interpretarán a los personajes del mago de Oz, indicando que “somos cuatro los que actuamos”.

Por último, la profesora Parola, quien dicta clases de danza contemporánea en el Polideportivo del barrio La Paz, dijo que allí hace 14 años que funciona el taller y que ahora fueron invitados a la gala de La Mandinga.

Mientras que el cierre de sus actividades en toda la parte cultural en el Polideportivo será el 14 de diciembre. “Así que todos están invitados”, enfatizó.

Agregó también que “alrededor de 30 personas integran este taller los que sumaron al grupo que tiene La Mandinga, quienes son los protagonistas de esta obra”.

Y, por último, marcó que la danza contemporánea “es más libre, abarca otros estilos y no es tan estructurada como la clásica”.







