El conteo de los casos COVID-19 en el cierre de semana reflejó un nuevo ascenso

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano alentaron a la comunidad a continuar con el cumplimiento de las medidas de prevención a fin de cortar la circulación del virus y evitar que la enfermedad siga avanzando.

Hicieron hincapié en el lavado de manos frecuente y el uso de alcohol en gel. No compartir mate, tereré, botellas, bombillas, vasos, ni otros elementos de uso personal; evitar permanecer en lugares cerrados donde hay muchas personas y en caso de que no pueda evitarse, utilizar barbijo correctamente colocado. Ventilar los ambientes, de forma cruzada; estornudar y toser en el pliegue interno del codo; usar pañuelos descartables y evitar la cercanía con personas que tienen síntomas respiratorios.

En la última semana, se informó en el parte provincial de COVID-19 que se realizaron 1.422 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 341 de ellos resultados positivos de coronavirus.

Con un índice de positividad del 24 %, los casos positivos corresponden: 250 a Formosa capital, 19 a El Colorado, 16 a Laguna Blanca, 14 a Estanislao del Campo, ocho a la ciudad de Clorinda y siete a Palo Santo.

En Villa Dos Trece, por su parte, se registraron seis casos, en El Espinillo cuatro al igual que en General Mansilla. Mientras que dos diagnósticos fueron detectados en Guadalcázar, Ibarreta, San Martín Dos y Laguna Naineck.

Y tuvieron un solo caso las localidades de El Potrillo, Las Lomitas, Posta Cambio Zalazar, Comandante Fontana y Gran Guardia.

Hasta el momento los casos activos en la provincia de Formosa son 408.

Se registraron 164 altas médicas, según se informó, y no hay pacientes internados cursando esta enfermedad en la actualidad.

Se efectuaron 1.765 llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19.

Finalmente, en el cierre del parte informativo oficial, se dio a conocer los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día domingo 16 de noviembre.

En total, se llevan diagnosticados 151.429 casos, mientras que 149.593 son los pacientes recuperados y 1.351 los fallecimientos por coronavirus.







