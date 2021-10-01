Secuestraron un cargamento de cigarrillos valuado en más de 47 millones de pesos
Intervino el Juzgado Federal N° 2 de la
provincia
Integrantes de la Comisaría Ibarreta aprehendieron a dos sujetos y secuestraron 2.800 gruesas de cigarrillos de origen extranjero y una camioneta Ford Ranger.
El
procedimiento se concretó mediante un trabajo de investigación policial y la
colaboración de la comunidad, que alertó de la presencia de dos sujetos que se
movilizaban en una camioneta y alquilaron una vivienda.
Los
investigadores ubicaron el inmueble el miércoles por la tarde y se
entrevistaron con el propietario del inmueble, quien autorizó el ingreso al
domicilio.
Allí
demoraron a los dos hombres, de 26 y 35 años, quienes no pudieron justificar la
actividad que realizaban. Incluso se negaron a la verificación de la camioneta,
que estaba estacionada en la garaje y tapada con una lona.
Como la actitud
llamó la atención de los uniformados, pusieron la situación a conocimiento del
Juzgado Federal N° 2, que ordenó la verificación del vehículo.
En presencia
de testigo, se realizó la inspección de la caja y el interior del rodado y se
hallaron 2.800 gruesas de cigarrillos, de origen extranjero y sin aval
aduanero, valuados en más de 47 millones de pesos.