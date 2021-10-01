La Policía recuperó objetos sustraídos y retuvo a un adolescente

• Fue el resultado de una rápida intervención y la colaboración de la comunidad

Efectivos de la Subcomisaría El Potrillo retuvieron a un joven de 16 años y secuestraron dos computadoras y dos cargadores, entre otros elementos.

Una mujer denunció días atrás que desconocidos le sustrajeron pertenencias de su vivienda y la Policía inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional de Las Lomitas.

Mediante la investigación del caso y el aporte de los vecinos de la zona, se estableció la identidad del presunto autor, un adolescente que fue retenido el martes último por la mañana.

El menor de edad llevaba en el interior de una mochila dos computadoras, un parlante, dos cargadores, un cuchillo y una máquina de cortar cabello.

Después los policías trasladaron los elementos secuestrados hasta la dependencia policial, la propietaria los reconoció como suyos y destacó el eficiente accionar de los uniformados, favorecido por la colaboración de los vecinos.

A todo esto, el adolescente fue entregado a su padre en carácter de referente afectivo.