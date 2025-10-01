Secuestraron mercaderías sin aval aduanero

• Fue durante un control vehicular en la Ruta Nacional N° 11, acceso sur

Integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial y de la Subcomisaría Puente Uriburu realizaron un procedimiento en el acceso sur de la ciudad, sobre la Ruta Nacional N° 11, donde secuestraron mercadería de origen extranjero sin aval aduanero.

El operativo se concretó el viernes último, alrededor de las 21:10 horas, en el marco de tareas preventivas de identificación de vehículos y personas.

Durante el control, los efectivos detuvieron la marcha de un camión Iveco que trasladaba gran cantidad de productos.

Al solicitar la documentación correspondiente, el conductor no pudo justificar la procedencia de la mercadería ni presentar los papeles exigidos por la normativa vigente.

Tras la verificación, se constató que el vehículo transportaba 18 ventiladores, 20 licuadoras, cinco cubiertas y otros elementos, todos de origen extranjero y sin respaldo aduanero.

Con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, se realizaron las diligencias procesales correspondientes en el lugar.

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que el conductor continuó en circulación.

Por el hecho, se inició una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de Contrabando”, con intervención del Juzgado Federal N° 1 de Formosa.



