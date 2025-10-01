Dos procedimientos exitosos permitieron recuperar una motocicleta sustraída y detener a un hombre en el barrio Aca

• Fue en diferentes intervenciones realizadas en la segunda ciudad

Integrantes de la Brigada de Investigaciones del Comando de Patrulla de Seguridad Urbana concretaron dos intervenciones, que permitieron recuperar una motocicleta denunciada como sustraída, detener a un sujeto y recuperaron objetos de interés para una causa judicial.

El primer procedimiento, se realizó el jueves alrededor de las 15:10 horas, cuando los efectivos realizaban patrullajes y observaron una motocicleta Guerrero Trip estacionada en la vía pública con la llave de encendido colocada.

Tras verificar los datos del rodado, se constató que registraba pedido de secuestro en una causa por “Hurto Calificado”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la segunda circunscripción judicial.

El segundo caso ocurrió el viernes cerca de las 10:00 horas, en el marco de tareas investigativas por una causa judicial por “Robo”, también con intervención del mismo juzgado.

Durante el recorrido por calles internas del barrio Aca, los policías detuvieron a un hombre, de 22 años y recuperaron una olla de hierro, considerada de interés para la causa.

En ambos casos el detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la justicia.



