El Distrito 22 de Vialidad Nacional solicitó a la Justicia más tiempo para reparar los puntos críticos de las rutas de Formosa

Afirmó que, carece de recursos económicos, humanos y materiales para cumplir con la Orden Judicial impulsada por la Defensoría del Pueblo, toda vez que el Ministerio de Economía de Nación no aprueba los fondos necesarios, ante lo cual, Gialluca consideró que el Titular del Distrito 22 de VN conoce que el presupuesto destinado a la DNV muestra un fuerte nivel de subejecución. En 2024, el recorte en obras superó el 50%, y las transferencias a provincias tuvieron una ejecución de apenas el 5%. En 2025, la situación empeoró: hasta abril, la construcción de rutas nuevas registra solo el 0,1% de ejecución, la repavimentación un 2,7% y las obras de seguridad en rutas un 0%. En la práctica, el organismo se encuentra virtualmente paralizado. Así como otro dato preocupante es, la recaudación del Impuesto a los Combustibles, que debería destinarse al mantenimiento de la red vial. En 2024, de los $360.000 millones que correspondían a Vialidad, solo ingresaron $149.000 millones. En lo que va de 2025, apenas se transfirieron $40.000 millones de los $129.000 millones que debían girarse, lo que agrava aún más la situación, quedando en evidencia que el Gobierno Nacional, “no tiene en su agenda la reparación y reconstrucción de las rutas a su cargo”. El presupuesto 2026 incluye fondos para rutas, pero también genera preocupación por fuertes recortes en infraestructura general, ante ello, el Funcionario Provincial, afirmó que, el Gobierno Nacional “debe dejar de menospreciar la importancia que tienen las provincias en el actual contexto político, institucional y económico”, y dar participación a todas las Jurisdicciones-A mediados de junio de este año, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, interpuso una acción judicial, a raíz del estado de abandono en el que se encuentran las rutas nacionales que atraviesan la Provincia, a saber 11, 81, 86 y 95. Consecuencia de la misma, el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Juez Pablo Morán, ordenó en la causa: “Fundación Padres Unidos Por El Dolor y Otros C/Dirección Nacional de Vialidad S/Incidente de Medida Cautelar”, Expte. Fre Nº 4526/25 que, en el plazo de noventa días de notificada, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), realizará trabajos en los puntos específicos que, con ubicación geodésica e indicación de coordenadas, señaló un informe pericial elaborado por técnicos y que, indicaba tramos intransitables, baches y desniveles en las calzadas, banquinas en total abandono, declives abruptos en los extremos de los puentes, deficiente señalización de las calzadas, entre otras deficiencias que ponen en serio riesgo la vida de los usuarios de las referidas rutas y de las personas que, involuntariamente, están expuestas a las consecuencias de siniestros que son producidos a causa de la situación descripta. Cumplido el plazo indicado, la Dirección Nacional de Vialidad, presentó un escrito mediante el cual pide prórroga en el plazo otorgado, indicando que algunos trabajos se han realizado y que, por cuestiones presupuestarias, no se pudo cumplir con lo ordenado por el Juez en el tiempo que le fue otorgado. A su vez, señala que se encuentran en trámite tres licitaciones públicas (una de mezcla asfáltica para aplicación en frío y dos de mezcla asfáltica en caliente), como así también, una contratación centralizada, donde se adjudicó el Servicio de Corte de Pasto bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta. El Ombudsman Provincial, Dr. José Leonardo Gialluca, ante la finalización del término dado por la Justicia, denunció el incumplimiento por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), destacando que las obras realizadas son mínimas, en comparación con las que fueron ordenadas y que, ni siquiera puede considerarse un comienzo de cumplimiento. No obstante, siendo evidente la mora por parte del organismo nacional se consideró que, de autorizarse la extensión del plazo para el cumplimiento de la manda judicial, el Juez, no le conceda más de tres (3) meses en lo que respecta a las reparaciones consideradas urgentes y al mismo tiempo, obligue al Distrito 22 de Vialidad Nacional a adoptar los recaudos necesarios para que sean señalizados con cartelería horizontal, los puntos críticos en los que, las condiciones de transitabilidad de las calzadas, representen riesgos graves para los usuarios y/o sus vehículos. Es que, en este contexto, los Apoderados Carolina Dionisi y César Ríos, “al requerir la prórroga, afirman que el Distrito 22 de Vialidad Nacional, a cargo de Ing. Víctor Padilla, carece de recursos suficientes para poner en condiciones las rutas nacionales en territorio provincial, a la fecha, dependiendo exclusivamente de las partidas que pueda asignarle el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo”. El Funcionario Provincial, afirmó que, “luego de la clara orden emitida, se ha hecho poco y nada por el acondicionamiento de las rutas nacionales en Formosa, los siniestros viales se siguen produciendo, las averías en los vehículos también como consecuencia del estado calamitoso que exhiben las calzadas, en determinados puntos e incluso tramos completos de las mismas”. Sin dudas, finalizó diciendo, la no asignación de las partidas necesarias que, como bien lo señala el informe presentado por la Dirección Nacional de Vialidad, no exime de responsabilidades civiles y penales a los Funcionarios Nacionales a cargo de los diferentes Distritos, toda vez que, la reparación y mantenimiento de las rutas a su cargo, dependen del Gobierno Nacional, quien no puede desentenderse de las mismas.