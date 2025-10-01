Se viene una nueva edición del Animatlón y Salchiamigos





Organizada por Acción Social de la Municipalidad local, este sábado 15,a partir de las 18, se realizará una nueva edición del Animatlón y Salchiamigos en el Paseo de las Aves, dos tradicionales eventos caninos que convocan a una gran cantidad de vecinos y mascotas en una sola fiesta solidaria, en la que se podrá disfrutar de carreras, desfiles y sorteos, entre otras atractivas y divertidas actividades.

Catalina Espinoza, Directora de Zoonosis y Protección Animal precisó “se trata de un tradicional evento solidario, en esta oportunidad la octava edición del Animatlón y la quinta de Salchiamigos donde, desde las 17, estaremos completando las inscripciones,las que previamente debieron hacerlas por Whatsapp, con la respectiva entrega de alimentos balanceados,”, afirmó.

“Paralelamente a la organización – detalló –, vamos recorriendo comercios y auspiciantes relacionados al rubro que nos donan alimentos cada año, y que, junto con las donaciones de los participantes,serán entregadas en partes iguales al finalizar el eventoa todas las asociaciones protectoras que nos acompañan”, anticipó.

“Además, en el lugar habrá stands dedicados a la concientización sobre el uso de pirotecnia, con personal de la Direcciónde Discapacidad, donde se brindará información a los concurrentes acerca de la ordenanza que prohíbe el uso de pirotecnia sonora, ocasión también en que expondrán emprendedores relativos al rubro con venta de accesorios y productos para animales”, dijo Espinoza.

Desde el área recordaron por último que, para participar, deben comunicarse al cel 3704605703, donde se tomarán datos personales a los dueños, completando la inscripción en el lugar del evento el sábado desde las 17, con la entrega de alimento balanceado para perros, mínimo 3 kg, llevando a las mascotas sujetas por un collar y correa de manera obligatoria.







