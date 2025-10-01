La Municipalidad profundizó tareas de limpieza de desagües pluviales en la Jurisdicción Cinco

Cuadrillas pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública de la comuna capitalina hicieron efectivas este jueves las tareas de limpieza y desobstrucción de canales principales de desagües en diversos sectores de la Jurisdicción Cinco.

Respecto a las acciones que se están realizando, el encargado del área operativa en esa zona del ejido urbano, Ing. Gerard Schneider, precisó: “Puntualmente trabajamos en la limpieza del canal de drenaje revestido a cielo abierto ubicado en la extensión de la avenida de Los Gobernadores, a la altura de los barrios Antenor Gauna y Simón Bolívar. El problema principal, aparte de las malezas, radica en la gran cantidad de residuos que se acumula y obstruye el normal escurrimiento del agua”.

“Cuando llueve con intensidad, lo que sucede es que toda la basura arrojada en la vía pública es arrastrada por el agua y se concentra en cruces de calles y bocas de tormenta, obstruyendo los drenajes. Por esta razón tenemos varios equipos abocados a liberar esas vías de desagüe”, explicó el funcionario.

Del mismo modo, especificó que otro grupo de trabajo intervino en el barrio 7 de Mayo para acondicionar el canal principal, el cual cuenta con el inconveniente de que en sus alrededores se han generado numerosos microbasurales. “Procedimos a la limpieza en los diversos cruces del canal porque es mucha la basura que ha caído. Pese a que es un lugar que se mantiene periódicamente, se obstruye de manera constante por los residuos que se arrojan en sus inmediaciones”, expresó.

Ante esta situación, solicitó a los vecinos respetar horarios de recolección en cada barrio y no arrojar la basura en la vía pública ni en los alrededores de los canales para evitar obstrucciones y anegamientos en días de lluvias.

Finalmente, Schneider manifestó que también se realizaron trabajos de cuneteo en sectores puntuales de los barrios Eva Perón y Juan Domingo Perón, sumado al permanente monitoreo en otros conglomerados de la Jurisdicción Cinco para verificar el óptimo funcionamiento de los drenajes.



