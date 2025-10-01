Los talleres de Artes Escénicas tuvieron su Gala de Fin de Año a sala llena

Con una destacada afluencia de público, este miércoles 12 en el Teatro de la Ciudad se realizó la Gala de Fin de Año de Artes Escénicas, donde se presentó una parte de los talleres que se dictan desde el ámbito de la Subsecretaría de Cultura.

Comenzó a las 20 horas el espectáculo que convocó a ocho talleres, quienes compartieron su trabajo, su energía y su talento en una noche que unió danza, teatro y movimiento.

Además en este ciclo 2025, se sumó por primera vez el taller de percusión, bombo y malambo.

Con respecto a este evento, con entrada libre y gratuita, la directora de Acción Cultural y cargo de la Subsecretaría de Cultura, Graciela Marechal, brindó declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

Expresó su emoción por este gran espectáculo, donde estuvieron presentes los participantes de Folklore para Adultos, Flamenco, Danzas Clásicas, también resaltó que fue el debut en el escenario de quienes toman clases de bombo y zapateo en el Centro Comunitario de La Nueva Formosa.

Especialmente, se refirió a ello señalando que tuvieron su debut en el escenario del Teatro de la Ciudad “los niños que tocaron el bombo y zapatearon”.

Y también “un grupo de mujeres ejecutaron todos instrumentos de percusión”, a través de esta propuesta exitosa. “Son más de 30 talleres los que se dictan desde el ámbito de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Formosa”, indicó.

Desde el área “los ofrecemos de manera libre y gratuita”, en virtud de “un Estado presente”, acentuó.

También sobre este tema hizo declaraciones el profesor Diego Brunelli, a cargo del taller de danza folklórica para adultos, cuyo grupo, en su presentación, realizó un “conjunto de danzas que pertenecen al repertorio folklórico tradicional”.

Para ello, aseguró a esta Agencia que “trabajaron en estas últimas semanas intensamente, ensayando tres veces por semana, unas tres horas por día”, tratando de sacar “lo mejor de los bailarines”, incluso hizo notar que “muchos de ellos aprendieron con este taller a bailar”.

Describió, asimismo, que concurren a las clases personas de todas las edades, hasta comentó que se sumó un adolescente”, pero “tenemos hasta la edad de 80 años”.

Por ese motivo, reconoció que “es un desafío también enseñar a tantas personas, ya que la matricula es de alrededor 80 alumnos”, reiterando que por eso “es un esfuerzo grande”, sin embargo valió la pena, porque fue para él “una gran satisfacción” el espectáculo que dieron al público.

Dentro de esta de Gala de Fin de Año de Artes Escénicas estaban los talleres de Folklore para Adultos, Flamenco, Danza Clásica, Teatro, Percusión, Guitarra, Canto “Formosa yo te canto” y de Percusión, Bombo y Malambo.



















