Se realiza este jueves operativo de castración en el Simón Bolívar





Este jueves 20, desde las 8 horas la Dirección de Zoonosis y Protección Animal de la Secretaría de Acción Social Municipal, estará presente en el barrio Simón Bolívar para llevar adelante un operativo integral de castración, vacunación antirrábica, desparasitación y atención primaria.

El operativo tendrá lugar en el Polideportivo Municipal del mencionado barrio, oportunidad en que se realizará además asesoramiento legal (Ordenanza 7782/22).

Desde la comuna invitan a vecinas y vecinos a contactarse o acercarse al lugar, a la vez que destacaron los beneficios de la esterilización y su importancia comunitaria, ya que se evitan los accidentes, las mordeduras; y también la importancia individual para el animal y la familia, porque se garantizan que no tendrán enfermedades venéreas ni tumores de origen hormonal, entre otras.

Responsables de la tarea recordaron, por último, que para la castración se requiere turno previo, debiendo los dueños anotar a sus mascotas comunicándose al cel. 3704605703; por su parte las vacunaciones y atención veterinaria se realizarán sin turno y por orden de llegada.



