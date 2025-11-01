El Gobernador recibió a estudiantes de la EPET N°1

En la mañana de este miércoles 19, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, recibió a miembros del centro de estudiantes de la Escuela Provincial de Educación Técnica Nº 1 de Formosa Capital.

Durante el encuentro, dialogaron sobre los desafíos que enfrentan las juventudes, la educación, la ciencia y la tecnología en el presente.

Además, indicó el mandatario, “conversamos sobre la difícil situación que atraviesa la educación técnica en el país por el desfinanciamiento del Gobierno nacional”.

“En Formosa estamos comprometidos a sostener la educación pública y gratuita porque brinda igualdad de posibilidades y es el nuevo rostro de la justicia social”, aseveró.







