Alumnos del JIN N° 3 realizaron actividades recreativas y aprendieron sobre seguridad vial

La Dirección de Tránsito del municipio capitalino recibió este miércoles la grata visita de alumnos de la sala de 4 años del Jardín de InfantesNº 3 “Latife Manzur de López", quienes, por medio de diversas propuestas recreativas llevadas a cabo en las oficinas del área comunal, aprendieron acerca de seguridad vial.

Al respecto, Patricio Jara, instructor de Tránsito, manifestó: “Estas actividades forman parte de una campaña denominada ‘Educación en las aulas’, que está enfocada en la educación vial. En esta ocasión, recibimos la visita de los chicos del JIM N° 3, algo que nos pone muy contentos. Es muy importante que los niños y niñas sepan sobre seguridad vial y que los padres que los acompañan en estas visitas también entiendan algunas normativas que son muy importantes como la utilización del casco y el cinturón de seguridad, cómo llevar a los chicos en el auto, a qué edad subirlos a una motocicleta, entre otras cosas”.

Así mismo, precisó que “una vez concluida la charla, los niños y niñas aprenden con los kartings, que es uno de los momentos que más disfrutan”.

“Los chicos siempre nos reciben de gran manera, se entretienen y ponen mucha atención a lo que decimos. Incluso, muchos jardines han participado en competencias nacionales de educación vial, logrando muy buenos resultados”, destacó Jara.

Para finalizar, indicó que durante la jornada del jueves se realizarán estas mismas actividades en el JIM N° 4 del barrio La Nueva Formosa.



