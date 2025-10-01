Se inauguró la “Plaza de Armas 21 de Octubre”, de la Unidad Penitenciaria Provincial N° 1

Está ubicada en la parte frontal del edificio

Integrantes de la Policía de la Provincia de Formosa participaron de la inauguración de la “Plaza de Armas 21 de Octubre”, de la Unidad Penitenciaria Provincial (UPP) N° 1, del barrio San Antonio de esta ciudad, que incluyó el descubrimiento de la placa conmemorativa.

La ceremonia tuvo lugar en la mañana de este miércoles y fue presidida por el jefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra, acompañado del subjefe de Policía Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri.

También asistieron miembros de la Plana Mayor Policial, oficiales superiores, subalternos y personal de las diferentes dependencias.

La creación de este espacio no solo representa un avance en infraestructura, sino también el resultado de una política pública provincial comprometida con la seguridad y el desarrollo integral que incluye a todos.

Durante el evento, se realizó el tradicional corte de cintas y descubrimiento de una placa conmemorativa, se escucharon los conceptos del director general de Unidades Penitenciarias Provinciales, Comisario Mayor Félix Bogado y del jefe de la UPP N° 1, Comisario Aldo Andrés Castillo.

También se entregaron reconocimientos al personal policial de la mencionada unidad y colaboradores, por el trabajo en la construcción de la nueva plaza de armas.



