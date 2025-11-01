Realizaron una jornada por el Mes del Orgullo en el patio cultural peronista

Este viernes 14, en el Patio Peronista ubicado sobre la calle Salta 464 de la ciudad de Formosa, se realizó un acto por el orgullo LGBTIQ+, organizado por el movimiento Diversidad Peronista Formosa, acompañados por el Secretaría de la Mujer y la Multisectorial Federal “Género y diversidad”.

De esta manera, militantes del justicialismo, activistas y funcionarios se dieron cita en el patio cultural para celebrar una jornada dedicada al Mes del Orgullo, evento que reafirma la lucha por los derechos conquistados y la necesidad de seguir ampliándolos, en un claro contraste con el contexto nacional.

Así lo expresó Emma Medina, referente de Diversidad Peronista, quien al dialogar con AGENFOR, destacó “la importancia de realizar este encuentro en un espacio con profunda identidad peronista”.

Puntualizó que “nos reunimos en una convocatoria por el Mes del Orgullo, donde vamos a reafirmar nuestra militancia, activismo, la lucha por los derechos conquistados y seguir ampliando lo que tanto nos costó a la comunidad”.

En este sentido, hizo una marcada diferenciación entre el panorama de la provincial y el nacional, criticando las políticas del Gobierno de Javier Milei, que han significado “retrocesos” con la eliminación de ayudas y beneficios para las personas del colectivo LGBTIQ+ y las personas con discapacidad.

Sin embargo, Medina enfatizó que en Formosa, “el Gobernador siempre apuesta al cambio, a la inclusión y al amor”, destacando el rol del gobernador Gildo Insfrán como “gran conductor” que facilita los espacios para “luchar y poder mostrar el trabajo que venimos haciendo en favor a aquellos que más necesitan”.

“Formosa siempre marca la diferencia porque tenemos justamente un modelo muy particular y lindo, que es el Modelo Formoseño”, expresó.

Asimismo, destacó que la jornada fue acompañada por la Secretaría de la Mujer y la Multisectorial Federal “Género y diversidad”, además de la diputada nacional electa Graciela de la Rosa, la diputada provincial Cristina Mirassou, Ana María del Riccio, coordinadora de Asuntos Educativos de la Jefatura de Gabinete y exconvencional constituyente, militantes y activistas.







