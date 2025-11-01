Equipos de Clubes Digitales trabajaron en el Polo pensando en la defensa de sus proyectos en el concurso de Samsung





Dos proyectos de Clubes Digitales de la provincia de Formosa quedaron seleccionados entre los cinco finalistas en el concurso impulsado por Samsung, denominado “Solve for Tomorrow”.

Por ese motivo, “entusiasmados y contentos, como también muy motivados” están los equipos que lograron alcanzar esta instancia, quienes “se están preparando” para hacer la defensa de sus trabajos próximamente.

Incluso, este sábado 15 estuvieron trabajando en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación. “Esto para poder llegar preparados al momento tan especial”, subrayó a AGENFOR el magíster en Robótica, Programación y Diseño 3D Horacio Britez.

El actual coordinador de los Clubes Digitales destacó los proyectos finalistas, que son SANDRA, generado en la localidad de Pirané, y Tender Inteligente, en el Club Digital que funciona en el barrio Simón Bolívar de la ciudad de Formosa.

Expresó que este logro “es la evidencia del trabajo tan importante que en la provincia se viene desarrollando, a partir del apoyo a la ciencia y la tecnología por parte del Gobierno provincial para que esto pueda seguir creciendo”.

También hizo notar que “ese conocimiento adquirido por quienes participan de los Clubes Digitales se ve plasmado a través de los proyectos y, por eso, nada mejor que tener a nuestros jóvenes formoseños protagonistas en su propia tierra”, puesto que “el sentido de pertenencia tiene una alta dimensión”.

En los Clubes Digitales, “ellos encuentran que pueden seguir creciendo, tanto personal como profesionalmente”, realzó, gracias a que “hay todo un equipo de trabajo, que lo conforman entre 10 y 15 personas, que gestiona para que los jóvenes puedan estar hoy apuntando al presente y al futuro en su provincia”.

Y no dejó de señalar que “la estructura de base es la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a cargo del doctor Camilo Orrabalis”, la que hace posible “la dinámica de trabajo”, mediante la cual “se pueden abordar este tipo de complejidad de evento” refiriéndose al concurso de Samsung.

Así también, se preparan para los nuevos desafíos a futuro, “en base a dinámicas, metodologías, estudios de investigación”, y utilizando “recursos tecnológicos de última generación”.

De este modo se consolida a los Clubes Digitales, teniendo en cuenta también los intereses e ideas de los jóvenes, plasmados, “de hecho, en estos proyectos que hoy son reconocidos y surgieron para dar una solución a situaciones problemáticas”.

Finalmente, resumió que, así, Formosa sigue desarrollándose en esta temática “con toda la infraestructura del Polo para darles a nuestros jóvenes todas las herramientas” que ellos necesitan para crecer.



