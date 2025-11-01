En el día de la Educación Técnica, UDA destaca el rol para el sostenimiento del país

El Sindicato Unión Docentes Argentinos que conduce en el orden nacional el profesor Sergio Romero, actual Secretario de Políticas Educativas de la CGT y en Formosa el profesor Vicente García Insfrán en un comunicado audiovisual realizó un reconocimiento a la Educación Técnica y la importancia que esta tiene en la historia, el presente y el futuro de nuestro país.

En cada rincón del país se encuentra una historia que surgió entre utopías herramientas y máquinas hace más de un siglo. Las escuelas técnicas comenzaron a funcionar para educar a quienes se encargarían de edificar el futuro.

Eran épocas de trabajo arduo, de talleres encendidos, de jóvenes aprendiendo con las manos y con el corazón, con el paso del tiempo enfrentamos crisis desafíos y transformaciones, pero jamás nos daremos por vencidos porque la educación técnica es mucho más que aprender un oficio, es crear, innovar, transformar.

Hoy vuelve a crecer con fuerza este desafío, nuevas tecnologías, energías renovables, robótica, programación, nuevos caminos para seguir construyendo el país.

A través del colegio de profesionales técnicos, participamos activamente en la representación y jerarquización de los profesionales técnicos, brindando apoyo, formación y desarrollo a cada matriculado. Detrás de cada progreso, hay docentes comprometidos, estudiantes con ganas y un sindicato que acompaña.

La Unión Docentes Argentinos sigue respaldando a quienes hacen posible que la técnica continúe viva desde sus comienzos y hoy 15 de noviembre celebramos el día de la educación técnica en la Argentina un homenaje a todos los que con esfuerzo vocación y orgullo siguen construyendo la educación técnica. Las escuelas técnicas son el motor del país y su futuro lo seguimos construyendo juntos con UDA.







