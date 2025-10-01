Preparan al Parque Acuático para el verano 2026, realizando obras de refacción en las instalaciones

El subdirector del Parque Acuático “17 de Octubre”, el profesor Nicolás Pintos, brindó detalles sobre las tareas que se llevan adelante, con miras a la próxima temporada estival.

“Ahora, en lo que es la temporada baja del Parque, nos estamos preparando para lo que se viene”, contó según recabó AGENFOR y agregó: “Estamos poniendo en condiciones todas las piletas, realizando además trabajos de pintura, en los sanitarios y todos los arreglos que hay que hacer”.

De manera que “estamos preparándonos para lo que se viene y poniendo en condiciones todo para arrancar el verano”.

En paralelo, “seguimos con nuestras actividades de temporada baja, que son las clases de funcional y ritmos latinos, que tenemos en el turno mañana y en el turno tarde”.

Asimismo, consignó que reciben a las delegaciones del interior de la provincia y de Capital a través del Programa “Conociendo Mi Provincia”, del Ministerio de la Secretaría General del Poder Ejecutivo.

Anticipó que la semana que viene “tenemos una seguidilla de delegaciones que vienen”. Por ejemplo, “el día lunes nos va a visitar la colonia de Vaca Perdida y de 14 de Julio, así como también de Ingeniero Juárez”.

Del mismo modo, otras instituciones hacen uso de estas modernas instalaciones para realizar sus entrenamientos. “La Escuela de Cadetes viene a hacer sus clases de natación y también los lunes, miércoles y viernes el Cuerpo de Bomberos acude a entrenar”, detalló.

“Gracias al gobernador (Gildo Insfrán) que tenemos y a su conducción, todas las actividades son libres y gratuitas”, destacó, valorando ello a diferencia de lo que ocurre con las medidas de ajuste que toma el Gobierno nacional, “sabiendo la situación que estamos pasando todos los argentinos”.

“En Formosa no se sienten” las políticas de desfinanciamiento de la gestión libertaria, contrastó. “El formoseño puede contar con un espacio así para poder hacer actividad física, recrearse y pasar un verano sin gastar ni un solo pesito. Y es de primer nivel, con esta magnífica infraestructura que tenemos, que cuenta con pileta de olas, toboganes kamikaze y otros atractivos para la familia formoseña y los turistas”, remarcó.

Y puso de resalto que “es un gran alivio poder contar con un lugar así, para llevar a la familia, a los chicos. Así que nosotros muy orgullosos de formar parte de este modelo de provincia”.

Para finalizar, hizo notar que de cara a la próxima temporada “estamos trabajando conjuntamente con todos los organismos para que todo salga bien y que la familia venga al Parque Acuático y disfrute plenamente”.



