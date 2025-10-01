Ferias y remates paipperos durante noviembre

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, el médico veterinario Rubén Casco, brindó detalles de los preparativos de la sexta edición del remate paippero y la feria de Puerto Irigoyen, que se realizará el próximo 18 de noviembre.

Según comentó a AGENFOR, “tuvimos una reunión porque se viene el sexto remate paippero y la feria de Puerto Irigoyen, donde vamos a estar trabajando en conjunto con diferentes instituciones”.

Precisó que fue un encuentro organizativo “importante” con los productores “para afinar todo” con miras al 18 de noviembre, fecha estipulada para la realización del evento.

Del mismo modo, adelantó que la semana que viene “tendremos una reunión en Laguna Blanca porque también haremos un remate paippero y una feria ganadera allí el 11 de noviembre”.

“Así que tenemos mucha actividad en lo que es el área ganadera y además seguimos con el control a través de los técnicos en las chacras de los productores, tras el lanzamiento de la siembra de primera, donde la lluvia que hemos tenido en el interior provincial ha permitido que la producción esté en muy buenas condiciones”, subrayó.

Asimismo, puso de resalto al Estado presente en este aspecto, ya que de esta manera se evitan la intermediación y la especulación. “Nuestro gobernador, el doctor Gildo Insfrán, siempre nos dice que los productores tienen que vender con el precio justo”, significó y valoró al trabajo mancomunado entre diferentes instituciones del sector productivo para la organización de este tipo de eventos que “permiten que el productor venda como tiene que vender”.

“Por eso, las asociaciones de productores que trabajan en forma conjunta y piden estas comercializaciones, no solo de la ganadería, sino también de horticultura a través del Plan Nutrir, que sigue siendo un éxito”, destacó.

A su vez, anticipó que teniendo en cuenta el éxito de comercialización de reses de chivitos del oeste formoseño en las ferias paipperas y de Soberanía Alimentaria Formoseña por el Día de la Madre, “estamos trabajando” para poder ofrecer la posibilidad de nuevas ventas.

“Por supuesto, trabajamos para eso y nos preparamos también para fin de año, tanto para Navidad como para Año Nuevo”, cerró.



