Por pronóstico de condiciones climáticas adversas, reprograman la fecha de realización de las Pruebas Aprender 2025

Ante el pronóstico de las condiciones climáticas adversas para el miércoles 12, el cual se extiende hasta el domingo 16 de noviembre, la Secretaría de Educación de Nación autorizó a la provincia a reprogramar la fecha prevista para la realización del Operativo Aprender Censal 2025, trasladándolo al día martes 18 del corriente mes.

Esta medida adoptada fue tomada con el propósito de garantizar su normal desarrollo y correcta implementación.

Cabe aclarar que lo resuelto se ajusta a la normativa nacional de aplicación del operativo, cuyo margen de reprogramación es de una semana.

En la provincia de Formosa, se prevé la participación de 11.908 estudiantes, pertenecientes a 496 unidades educativas y 829 secciones de 6º grado de Nivel Primerio, distribuidas en todo el territorio provincial, abarcando zonas urbanas y rurales, tanto públicas como de gestión privada.

Al respecto, el profesor Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria, manifestó en diálogo con AGENFOR que “las Pruebas Aprender han sido reprogramadas para el próximo martes 18”.

Explicó que “las autoridades nacionales han decidido efectuar esta reprogramación, teniendo en cuenta el pronóstico de inestabilidad climática que tenemos a partir de la noche de este martes 11, el cual prácticamente se extiende hasta el venidero domingo 16”.

Hizo notar que teniendo en cuenta la cantidad de escuelas rurales que existen en el territorio provincial, “es realmente importante que los alumnos asistan y participen de estas pruebas”.



