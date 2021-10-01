“Conociendo mi Provincia”: Continúan llegando delegaciones de jóvenes a la Capital

Prosigue desarrollándose el Programa “Conociendo mi Provincia”, a través del cual distintas instituciones educativas de todo el territorio de Formosa visitan la ciudad capital y diferentes atractivos turísticos e instalaciones culturales, deportivas, productivas, educativas, etcétera.

En esta ocasión, fue el turno de estudiantes secundarios del centro oeste provincial, de las localidades de Pozo de Maza y Posta Cambio Zalazar, a través de dos escuelas que se unieron para compartir jornadas intensas, llevadas a cabo los días lunes 10 y martes 11 de noviembre.

Como se trata de instituciones secundarias, al brindar declaraciones Manuela Valentinuzzi, coordinadora del programa, dijo que se hizo hincapié en brindarles información sobre “las carreras que actualmente se tienen en la provincia”.

Así también, se hizo hincapié en espacios de carácter productivo como la planta de Nutrifor y otros de salud que también conocieron, por lo que, en líneas generales, enfatizó que ellos vivieron jornadas “muy intensas” y se hicieron de una información “muy valiosa”.

Durante la recorrida, los jóvenes estuvieron con sus profesores, y en ese marco, el profesor Daniel Leguizamón, director de Recreación Comunitaria de la Secretaría de Deportes, expresó: “Estamos muy contentos de poder recibir, nuevamente, a jóvenes del interior de la provincia”.

Y destacó que conocieron la piscina olímpica cubierta y climatizada y la pista de atletismo que se encuentran en el Centro de Educación Física N° 1, actividad en la cual los acompañó.

Leguizamón observó “mucha alegría por parte de los jóvenes, quienes se sorprendieron de ver “esta magnífica infraestructura” para el desarrollo del deporte de alto rendimiento.

Del mismo modo, estuvieron en la Cancha Provincial de Hockey, de césped sintético, y en el Complejo Provincial de Pádel, visitando asimismo el Parque Acuático “17 de Octubre”, entre otros espacios de recreación.

En el caso de Nutrifor, quienes trabajan en dicha empresa asentada en el Parque Industrial de Formosa les dieron detalles de todo lo que allí se elabora gracias a la materia prima de los productores paipperos.

Y lo mismo sucedió en el Laboratorio Provincial Laformed, dedicado a la producción de medicamentos, repelentes y productos para la prevención del dengue, entre otras acciones dirigidas a la faz sanitaria de la provincia.



