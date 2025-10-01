Mutuberria: “El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia continúa creciendo y fortaleciéndose”

El licenciado Martín Mutuberria, presidente de la Fundación del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Dr. Néstor Kirchner”, destacó que el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia de Formosa, pese a las medidas contra la salud pública del Gobierno libertario, sigue “creciendo y fortaleciéndose”, con la incorporación de más servicios y prestaciones.

“El Centro trata de estar a la altura y acompañar todo lo que es la política de salud pública de la provincia, no somos la excepción a eso. Y siempre tratando de sumar e incorporar nuevos servicios, actividades, profesionales y formación para la comunidad”, esbozó en declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En cuanto al funcionamiento del Centro, explicó que “son tres las etapas generales”, las cuales se basan en el diagnóstico, el tratamiento y la producción de radiofármacos.

“Hoy, contando con lo que es el tratamiento y el diagnóstico, estamos funcionando al 100%, dando radioterapia con estudios por imágenes, como son las tomografías PET. Y hace unos meses incorporamos servicios de oncología, o sea de quimioterapia”.

En ese marco, “estamos trabajando muy fuerte y de manera mancomunada con el Hospital de Alta Complejidad. Nos integramos para facilitar y poder dar este servicio de oncología que se complementa al que tiene el hospital. E incorporamos consultorios externos en medicina clínica”, posibilitando de este modo la realización de estudios como ecografías y mamografías.

Asimismo, indicó que recientemente, “con la provincia se ha licitado la parte de lo que es la producción de radiofármacos para la puesta en funcionamiento del área de ciclotrón y radiofarmacia”. Según precisó, fue “con una primera etapa delo que abarca la ingeniería general, de detalle de todos los sistemas.Y lo que sería la parte termomecánica, que es la más dura, la más compleja que tiene este servicio”.

De manera que “estamos creciendo, fortaleciéndonos y consolidándonos en el contexto nacional que nos toca vivir”, remarcó ante la complicada situacióndel país, con las medidas de “motosierra” del Gobierno libertario.

No obstante, diferenció que en Formosa, “si no estuviera atrás de todo esto el apoyo del Gobierno provincial, no sería posible prácticamente”, en vistas de que “este tipo de centros tienen, más allá de la complejidad en sí mismos, un período de tiempo donde se requiere esa ayuda”.







