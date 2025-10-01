Misión cumplida: Estudiantes de la EPET N° 1 instalaron contenedores ecológicos en el Bañado La Estrella

El viernes 31 de octubre, los estudiantes y docentes de la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 1 instalaron en el Bañado La Estrella los contenedores ecológicos que diseñaron y construyeron, reafirmando así su compromiso ciudadano y con el cuidado ambiental.

Este proyecto se concretó en el marco del programa “Paisajes de Mi Tierra”, cuyo responsable es el fotógrafo profesional, el doctor Pablo Córdoba, con el acompañamiento de los Ministerios de Cultura y Educación (MCyE); de Economía, Hacienda y Finanzas y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

En este contexto, los protagonistas, mediante un trabajo organizado y solidario, plasmaron los aprendizajes y competencias propias de su formación para la protección y preservación de la riqueza de nuestros ecosistemas, garantizando un futuro más sostenible para todos.

El ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, durante la presentación del proyecto Guardianes de Formosa, había destacado que los mismos jóvenes de la EPET N° 1 propusieron llevar adelante “este desafío”.

Con lo cual, logrado el objetivo, se alienta desde la cartera educativa a que esto sea replicado por otras escuelas, ya que la convocatoria “está abierta para llevar adelante nuevos desarrollos”, indicó.

Estos podrán tener estas mismas características, aunque también, señaló el ministro, para resolver otras situaciones que requieran del aporte de la tecnología como del taller y que sumen al proceso de formación de los estudiantes, apuntando a prestar servicio a la comunidad.







