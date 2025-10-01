La Municipalidad trabajó en distintos sectores para mitigar efectos de la lluvia

Este sábado, cuadrillas pertenecientes al Comando de Prevención y Emergencia de la Municipalidad se emplazaron a distintos sectores de la ciudad para inspeccionar distintos puntos del ejido, acciones preventivas programadas para evitar anegamientos o para desobstruir drenajes y permitir el normal escurrimiento de agua.

Ante los anuncios de precipitaciones de esta semana, el equipo municipal compuesto por distintas dependencias se emplazó a diferentes frentes de la ciudad con tareas de prevención en zonas de canales a cielo abierto. Del mismo modo se procedió en bocas de tormentas en zona céntrica y en barrios de la ciudad.

De acuerdo a datos brindados desde la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, los trabajos se centraron en cámaras y sumideros pluviales de distintos barrios de la ciudad.

Por último, recomendaron nuevamente no arrojar residuos a la vía pública, puesto que es el principal factor que obstruye los desagües pluviales en gran parte de la ciudad, al ser arrastrados hacia los puntos de drenaje.











