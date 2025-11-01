Los casos de dengue se presentaron sin cambios respecto a la semana anterior





Más allá de esa buena situación, piden a la población que se siga con el cumplimiento de los cuidados preventivos, debido a que estamos en medio de periodos lluviosos y de temperaturas más altas que contribuyen a la proliferación de mosquitos.

El Gobierno de Formosa informó este sábado 15 que, en la última semana se realizaron 5.011 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultado positivo a dengue.

Los mismos corresponden a la ciudad de Formosa, y las localidades de El Potrillo y Laguna Blanca, con un caso respectivamente.

También indicaron que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad Capital, ni pacientes tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia, así como tampoco se registraron fallecidos por esta enfermedad.

Por su parte, las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron 23 y los datos acumulados de la provincia al día de hoy son 1.471 en total.

En cuanto a los serotipos virales circulantes puntualizaron que son DEN 1 y DEN 2 y que no hay fallecimientos por dengue desde el 1 de enero 2.024 a la fecha.

Además, para las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, 3321 viviendas fueron bloqueadas; 5.931 visitadas; 2.007 cerradas; en 693 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 378 se erradicó larvas del mosquito.

Finalmente el Gobierno provincial entregó 3.231 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED y fueron afectadas 359 personas para la logística implementada en las acciones de control del Aedes Aegypti.



