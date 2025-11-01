En la Delegación Zonal de Formosa Capital, cerraron los Ateneos de Alfabetización 2025 del Nivel Inicial





Este sábado 15, la Dirección de Educación Inicial del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa realizó durante la mañana el acto de cierre de los Ateneos de Alfabetización 2025.

En la Delegación Zonal de Formosa Capital, cuya sede está ubicada en la EJI N° 15 “Merceditas”, en Deán Funes N° 355 del barrio San Martín, se realizó el encuentro de cierre y el ministro de Cultura y Educación, el ingeniero Julio Aráoz, brindó declaraciones al respecto.

En oportunidad de dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario señaló que esta misma actividad “ya se realizó en diez Delegaciones Zonales del territorio provincial”.

La particularidad de este Ateneo, ahondó, es que allí “nuestras docentes de Nivel Inicial presentaron sus trabajos finales, los que van a ser evaluados, fundamentalmente, con una aplicación concreta en el aula”.

Incluso, en estas instancias de intercambio de experiencias, se visualizó “la creatividad que las ha animado a obtener estos resultados de lo que hicieron en las aulas aplicando estos conocimientos adquiridos”.

Por otro lado, Aráoz enfatizó que el Ministerio se caracteriza por tener un plan operativo para el año, “el cual surge de un documento donde están planteados todos los desafíos, pero también los objetivos a alcanzar debidamente cuantificados”.

“Al cerrar el año, evaluamos los objetivos alcanzados”, añadió, ya que eso también “ayuda a planificar el año próximo teniendo en cuenta la complejidad del sistema educativo en el número de estudiantes que se tiene y el especial cuidado que tenemos hoy con sostener la actividad en el territorio provincial”.

En ese sentido, subrayó que el Gobierno de Formosa realiza “un tremendo esfuerzo para sostener el financiamiento en virtud del escenario socioeconómico nacional”, en consecuencia, ante las noticias difundidas acerca del financiamiento del sistema educativo en Formosa, enfatizó que las cifras son elocuentes en cuanto a que “el Estado provincial continúa invirtiendo, más allá de la concreción de inauguración de edificios, en este tipo de actividades, equipamiento, tecnología y salarios”, etcétera.

De este modo, desmintió categóricamente un informe reciente de una organización no gubernamental.

En torno de la actividad desarrollada en la Delegación Zonal de Formosa Capital, acentuó que, a partir de la mirada integral del Modelo Formoseño, se contó con la presencia de docentes de jardines de infantes públicos de gestión privada.

También se refirió a ello la directora de Educación Inicial, Herminda Haydee Medina, indicando que “estos Ateneos consisten en ocho encuentros como espacios de reflexión y construcción de comunidades de aprendizaje, con la misión de consolidar un sistema educativo de calidad y para lograrlo, debemos mejorar, de manera continua, nuestras prácticas”.

Según consignó, trabajaron en torno a la Alfabetización Inicial, que “cerró para la Delegación Zonal de Formosa Capital con la participación de 39 docentes de 19 instituciones públicas de gestión privada y dependientes del Nivel Superior”.



