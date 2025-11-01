La UEAR intensificó operativos y patrullajes en zonas rurales

• El despliegue policial se realizó en todo el territorio formoseño para desalentar el accionar de los abigeos

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR) redoblan esfuerzos para prevenir casos de abigeato en toda la provincia, además de preservar la flora, la fauna y el medio ambiente.

Estos trabajos también permiten detectar cazadores furtivos, explotación indiscriminada e ilegal de bosques, protección de reservas naturales, evitar la presencia de animales en ruta, control de faenas y transporte irregular de hacienda.

En esta línea de trabajo, los integrantes de la Jefatura Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), con sus secciones y destacamentos realizan a diario una serie de tareas preventivas en distintos establecimientos ganaderos.

A todo esto, se suman los controles en las carnicerías de todos los barrios de esta ciudad y el interior provincial.

Estas tareas preventivas y controles se refuerzan en rutas provinciales, nacionales y caminos vecinales. Además, los policías mantienen un diálogo permanente con vecinos, puesteros y pequeños productores en su carácter de servidores públicos.

También gestionan soluciones con las autoridades de otros estamentos del Estado para resolver necesidades que surgen en la comunidad y están vinculadas a la seguridad.

Los operativos generan el reconocimiento y satisfacción de vecinos, ganaderos, productores y familias que residen en zonas rurales, lo que robustece la seguridad ciudadana.







