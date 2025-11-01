El plan de facilidades de pago para multas municipales se prorroga hasta el 31 diciembre
La Jueza Municipal de Faltas, Dra. Adriana Smith informó que el plan de facilidades de pago para infracciones pendiente de abono, vigente desde el 1 de septiembre se prorrogará hasta el 31de diciembre.
“Decidimos prorrogar el trámite con la misma modalidad; bonificación del 50 % si la multa se cancela en un solo pago, una bonificación del 20 % por ciento si se hace en dos cuotas y en tres cuotas, pero manteniendo el valor total de la deuda sin intereses”, informó Smith.
“La finalidad es que aquellas personas que estén adeudando multas por infracciones a ordenanzas municipales en cualquiera de los tres Juzgados las puedan tramitar con facilidad, obteniendo una bonificación, dado el contexto económico en que nos encontramos”, agregó.
Invitamos a los vecinos y vecinas que se acerquen a informarse de lunes a viernes de 08:00 a 12:30 al Juzgado de Faltas Nº1 y Nº2 (Rivadavia y Pringles - 3705042475) y al Juzgado de Faltas Nº 3 del Circuito 5 (Avenida Ana Esther Elías de Canepa y Pedro Ocleppo- 3705042475), cerró Smith.
Asimismo, destacó que la cancelación de deudas resulta clave para que los vecinos y vecinas puedan acceder a otros trámites esenciales, como: Obtener o renovar la licencia de conducir, continuar con obras privadas, habilitar o mantener actividades comerciales reguladas por bromatología, etc.
“Con esta medida, el municipio busca incentivar la regularización de infracciones y al mismo tiempo ofrecer alternativas accesibles en un contexto económico complejo” y aclaró que esta propuesta de flexibilización “de ningún modo implica una exoneración de responsabilidades derivadas de la comisión de infracciones determinadas en ordenanzas municipales y que hacen a la mejor convivencia social”, aclaró la Dra. Smith.