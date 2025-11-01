La Secretaría de la Mujer capacitó en género a trabajadores de la DPV

En el marco de la Ley Nacional N°27.499 más conocida como Ley Micaela de capacitación obligatoria en género, este viernes 28 por la mañana, la Secretaría de la Mujer como órgano aplicador de esta normativa en la provincia de Formosa, hizo lo propio con trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) en el SUM del organismo.

Vale recordar que esta capacitación obligatoria es en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.

En comunicación con AGENFOR, el ingeniero Cristian Peter, a cargo de la Jefatura Técnica de la DPV explicó que, si bien este espacio se da a partir de dicha Ley, desde el organismo “uno de los pilares que siempre manifestamos con el Administrador es la capacitación del personal”.

“Y no solamente en las cuestiones técnicas, en el Centro de Capacitación Vial o cuestiones administrativas, sino en este caso en una temática relevante para todos los funcionarios y empleados de la administración pública, como lo es la perspectiva de género a través de la difusión y la capacitación en el marco de la Ley Micaela”, sostuvo.

Asimismo, detalló que, en esta oportunidad, la capacitación estuvo destinada al personal técnico, administrativo y contable que desarrolla sus tareas en la sede central de la DPV pero, recordó, que tienen presencia territorial con siete distritos a lo largo y ancho del territorio provincial.

El referente, también, indicó que es la primera vez que se desarrolla un espacio formativo sobre esta temática y, durante el encuentro, en principio, la Secretaría de la Mujer hizo una reseña histórica de la normativa que enmarca la capacitación.

“Fue interactivo con el personal que asistió y es interesante, no sólo en cumplimiento de la normativa, sino que esto creo que enriquece al personal en general de la Dirección Provincial de Vialidad”, cerró.



