La EPEP 58 y la EPES 67 llevaron a cabo la primera EXPO ESI

Equipos directivos, personal docente y administrativo y estudiantes de la EPEP N°58 “Bernardino Rivadavia” y la EPES N°67 “Emilio Puchini”, realizaron este viernes 28 por la mañana, la primera EXPO ESI en las instalaciones que comparten dichas instituciones.

Esta jornada consistió en una muestra conjunta y articulada de diversos proyectos de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados a lo largo de este ciclo lectivo, iniciativas que fueron enmarcadas en el fortalecimiento de una sociedad democrática, unida y solidaria, cuyo objetivo es el que buscan consolidar a través de sus instituciones educativas.

Al respecto, la diputada provincial por el Partido Justicialista (PJ), Cristina Mirassou, quien estuvo presente en este evento, conversó con AGENFOR y felicitó la iniciativa del cuerpo directivo, docente y las familias que los acompañaron.

Por ello valoró este tipo de actividades, sobre todo, “en estos momentos que a nivel nacional sabemos que prohíben, a pesar de que tenemos una Ley de hace muchos años, pero que ya se han expresado a los funcionarios de que no es un contenido que les simpatice” pero puso de resalto que en el sistema educativo formoseño “se valore, se priorice y se trabaje de forma transversal”.

“Hubo mesas donde, por ejemplo, las materias como físico, química, inglés, en forma transversal, trabajan los contenidos de ESI. Tanto en lo que es el cuidado biológico, social del cuerpo, como en las emociones. También han trabajado los chicos en bullying, lo cual es muy importante y cómo actuar en un caso de este tipo”, indicó.

En ese marco, la legisladora celebró este tipo de iniciativas y, puntualmente, que en Formosa “se siga cumpliendo con esta Ley nacional” y “dando estas herramientas para los niños, niñas, adolescentes”.

“Porque tienen derecho a ser informados, a ser capacitados, para poder defenderse mejor en las prevenciones, en la comunicación, en enfrentar la etapa que están viviendo en la adolescencia”, sostuvo.

Por último, Mirassou también destacó el trabajo que realizaron los docentes, “bajo evidencia científica y con estas herramientas” porque hace que los estudiantes “naturalicen con herramientas de base científica, que es muy importante”.



