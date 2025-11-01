La Policía sacó de circulación a 30 conductores alcoholizados

Durante los controles, se labraron más de 200 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 2.771 personas, con alcohotest a 87 personas, labraron 215 actas de infracción y detectaron a 30 conductores alcoholizados en toda la provincia.

También sacaron de circulación unas 21 motos y retuvieron 93 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva el sábado en el marco del Torneo Categoría “B” disputado entre los clubes Deportivo Tatané y Domingo Savio, que se desarrolló en el Estadio Defensores de Evita; mientras que el domingo se realizó lo propio en el Estadio del Club 8 de Diciembre del barrio Bernardino Rivadavia, donde se enfrentaron el local con Mariano Moreno de El Colorado por el Torneo Federal Regional Amateur 2025/2026.

También se desplegó un importante dispositivo preventivo, en la mañana de este domingo en la Biosfera Laguna Oca, para garantizar la seguridad de los competidores y del público en general, en el marco del “CAMPEONATO FORMOSEÑO DE MOUNTAIN BIKE – EDICIÓN 2025”.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas, como plazas, paseos, escuelas, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia, para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, se movilizaron unas 4.500 personas en distintos locales bailables de esta ciudad capital donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.



