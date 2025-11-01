Buscan establecer el paradero de Xiomara Luciana Portillo

Se trabaja en un amplio operativo para hallar a la adolescente, de 16 años.

Efectivos de la Comisaría Seccional Sexta iniciaron una causa judicial, con intervención de la Justicia provincial, para establecer el paradero de Xiomara Luciana Portillo, de 16 años, con domicilio en la manzana 77, casa 15 del barrio Virgen del Rosario de esta ciudad.

Según la denuncia, la adolescente se ausentó de su casa el jueves último a las 5:30 horas, desconociéndose su actual paradero.

Xiomara es de contextura física delgada, cutis trigueño, mide 1,65 metros de estatura y tiene cabellos largos negros.

Al momento de ausentarse, vestía remera negra, short azul y crocs blancos.

Cualquier información al respecto, se solicita dar aviso a la dependencia policial más cercana a su domicilio, al celular 3704-430795 de la Sección Búsqueda de Personas del Departamento Informaciones Policiales, o a la línea de emergencias gratuita 911.



