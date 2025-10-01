La Policía recordó a sus héroes, caídos en cumplimiento del deber

• Con la presencia de familiares, se realizó un acto en memoria de los mártires en la Plaza de Armas de la Institución

Se conmemoró este domingo 2 de noviembre el “Día del Policía Formoseño fallecido en cumplimiento del deber”, en la Plaza de Armas de la Jefatura.

Esta actividad fue realizada en el marco del 65º aniversario de la Policía de Formosa y en recuerdo a los fieles difuntos.

La memorable ceremonia se desarrolló por la mañana y estuvo presidida por el Subsecretario de Lucha Contra el Narcocrimen Comisario General ® Juan Bernabé Escobar acompañado por el Jefe de Policía, Comisario General Juan Moisés Villagra, y el Subjefe Comisario General Norberto Rubén Mauri.

Asistieron al evento Jefes y Subjefes de Policías Retirados, Jefes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales con asiento en esta ciudad.

También estuvieron presentes los oficiales superiores integrantes de la Plana Mayor Policial, con Oficiales, Suboficiales y Agentes convocados, miembros de los centros de Retirados de Territorios Nacionales, de Oficiales, Suboficiales y Agentes, entre otros.

En la solemnidad participaron los familiares de los héroes que inmolaron su vida en cumplimiento del deber y por amor a su provincia e institución.

Durante la ceremonia, se realizó una invocación religiosa a cargo Ministro Extraordinario de la Comunión, Sargento 1° Cesar Rivarola.

En tanto que efectivos y familiares hicieron el depósito de ofrendas florales en el monolito, donde están enmarcados en placas los nombres de los efectivos caídos, junto al cual se perpetúan los valores que representan cada uno para la fuerza policial formoseña.

Se escucharon los preceptos del Subsecretario de Lucha Contra el Narcocrimen Comisario General ® Juan Bernabé Escobar y del Comisario General Nicolino Arias, Jefe del Departamento Informaciones Policiales.





En el interior





También se realizaron ceremonias en destacamentos que llevan el nombre de policías fallecidos en cumplimiento del deber, con izamientos de pabellón con minutos de silencio en todas las dependencias policiales para recordar a los mártires.



