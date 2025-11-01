La gran final del campeonato formoseño de mountain bike se realizará este domingo 23

Este jueves 20, se presentó la “Gran Final Formoseña de MTB 2025”, en la Reserva Biósfera Laguna Oca. La actividad está organizada por la asociación Huellas del Monte y cuenta con el apoyo del Gobierno de Formosa, a través del Instituto de Asistencia Social (IAS).

La final tendrá lugar el día domingo 23 en Laguna Oca a las 9 horas y se espera la participación de entre 100 y 140 ciclistas, incluidos equipos de Paraguay, Corrientes, Chaco y Misiones.

Edgar Pérez, el administrador del IAS, subrayó la importancia de “acompañar y respaldar esta actividad que ha ido creciendo a lo largo de los años y que coloca a Formosa como una plaza muy importante en la región”.

Señaló que así también “defendemos el trabajo que como política de Estado se sostiene que es cuidar nuestro ambiente y poner en valor todo lo que la naturaleza nos da”.

“La familia de Mountain Bike creció muchísimo y tener en este escenario natural como es la Reserva de Biósfera Laguna Boca la final del campeonato formoseño nos enorgullece y alienta también a seguir apoyando este tipo de disciplina deportiva”, expresó Pérez.

Asimismo, resaltó que “el Gobierno provincial invierte en infraestructura, que en este caso, no es solamente la laguna, sino preservar todas las especies naturales que tenemos, la vegetación y aves, que hacen de este lugar un atractivo y escenario ideal para desarrollar estas competencias”.

Además, Pérez mencionó que “estos eventos deportivos posicionan a Formosa en un calendario deportivo regional y nacional, atrayendo a competidores de otras provincias y fomentando el turismo deportivo”.

Al concluir, el funcionario anunció que “se está analizando para el año próximo poder plantearnos campeonato de Mountain Bike de tres días”, añadiendo que “estamos trabajando con la Secretaría de Deportes y distintos teams de MTB para organizar y para que Formosa, en verdad, se convierta en una referencia regional y nacional”.

“Es un desafío deportivo y son sueños”, expresó Pérez, al tiempo que destacó que “tenemos un gobernador, Gildo Insfrán, que nos permite soñar a todos y nos da la oportunidad de ser protagonistas”.

Finalmente, detalló el marco social que rodeará la competencia de MTB, impulsado activamente por el Instituto de Asistencia Social (IAS) y afirmó que “se busca poner en valor la vida saludable y el deporte al aire libre, cuidando nuestra naturaleza”.

De esta manera, precisó que el equipo de política de Responsabilidad Social del IAS estará presente para apoyar la competencia y, fundamentalmente, para promocionar el consumo de una alimentación saludable que no solo beneficia al desempeño deportivo, sino que contribuye a un mejor crecimiento de la comunidad.



