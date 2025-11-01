La Subsecretaría de Empleo entregó certificados de finalización de cursos y talleres de oficios

En el Salón de la Dirección de Vialidad Provincial, la Subsecretaría de Empleo del Gobierno de Formosa entregó, en la noche del jueves 20, certificados a 167 egresados de cursos y talleres de oficios dictados en este año 2025.

Se trata de unos nueve cursos que tuvieron su finalización, precisó a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) el subsecretario de Empleo, el doctor Rodrigo Sandoval, quien asistió a la ceremonia como también otros integrantes del área, la diputada provincial justicialista Blanca Denis, entre otros invitados al evento.

Sandoval indicó que estos cursos se orientaron a la actualización de conocimientos como una manera de profesionalizar aún más la actividad de quienes son trabajadores de oficios.

Es decir que con ese fin surgieron, a partir de la “evaluación que el área fue haciendo a partir de la demanda del mercado laboral y también de reuniones que se fueron teniendo con trabajadores de oficios, quienes nos iban requiriendo determinadas capacitaciones”.

Entonces, por ese motivo, indicó que son, en su gran mayoría, talleres de actualización, donde se enseñaron “nuevas herramientas y prácticas, como tecnologías”, del mismo modo que se les brindó conocimiento en marketing y una capacitación de presupuesto.

Lo que se buscó con esto, remarcó Sandoval, “es seguir profesionalizando a estos trabajadores a través de esta opción de capacitación continua y de actualización”.

Al mismo tiempo, sumarles “herramientas de emprendedurismo para, por un lado, mejorar su servicio e ingresos y, por el otro, su propia empleabilidad”, acentuó, destacando que “en todo esto siempre está el acompañamiento de empresas formoseñas”.

El objetivo fue brindar “un respaldo a estos trabajadores”, a través de las políticas públicas de la gestión del gobernador Gildo Insfrán, por tanto, en esa línea, se continuará “trabajando para formar lo más importante que tiene este modelo de provincia, que es el recurso humano”, acentuó.

Por su parte, Celeste Benítez, directora de Empleo, destacó que con estos cursos y talleres se fomenta “la promoción del empleo”.

En el mismo sentido, el subsecretario Sandoval enfatizó que “en Formosa buscamos la inserción laboral a través de la capacitación, donde adquieren los conocimientos para generar su propio empleo”.

Y anticipó que “habrá más entregas de certificados de las distintas áreas”, dado que en este evento recibieron sus diplomas de cursos brindados “desde el área de Empleabilidad, la que trabaja fuertemente en la inserción laboral, la capacitación y la formación”.

A su turno, Carolina Ruíz Díaz, coordinadora del área de oficios manuales, agregó que algunos de los cursos fueron peinados para eventos, herrería básica, curso sobre cámaras de vigilancia, entre otros, resaltando que, para su dictado, “se realizaron vinculaciones con distintos organismos del Gobierno de Formosa e instituciones del medio local”.







