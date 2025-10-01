La comuna activó la semana con una nutrida agenda de trabajos en barrios

En el arranque de semana, las cuadrillas municipales se dirigieron a distintos sectores de la ciudad para encarar trabajos de recuperación de la vía pública, además de profundizar el mantenimiento del drenaje urbano por medio del cuneteo y la limpieza de canales a cielo abierto, acciones todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública junto a cooperativistas.

La limpieza de traza y el perfilado de calles se ejecutaron en los barrios 16 de Julio y Aires del Sur, en el primero complementado con cuneteo, y en el segundo con limpieza general del sector. Por su lado, en los lotes 148 y 133, los trabajos se centraron en cuneteo y limpieza de traza de la calle interlote, como actividades preliminares para el enripiado del lugar.

Otros trabajos para el perfilado de superficie se llevaron a cabo en los barrios Virgen de Luján, Juan D. Perón y 7 de Mayo, acción que fue acompañada por cuneteo mecánico con carga directa, en el primero, y el mejoramiento de desagües pluviales en general, en el resto.

Por último, en los barrios Antenor Gaúna y Don Joaquín, los trabajos se enfocaron en el mejoramiento de arterias y del drenaje pluvial, al igual que en el B° 20 de Julio, precisamente a través del perfilado de calles y del cuneteo mecánico con carga directa.



