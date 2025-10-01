El Colorado: Mario Brignole resaltó el éxito y la masiva convocatoria de la Fiesta de la Tradición

El intendente de El Colorado, Mario Brignole, calificó como "extremadamente positiva" la reciente edición de la Fiesta de la Tradición, que se celebró el pasado domingo en el Camping Municipal. En este sentido, destacó el récord de asistencia y la gran receptividad del público.

"Superamos todas las expectativas de concurrencia; fue realmente espectacular. Estamos profundamente agradecidos con todos quienes hicieron posible este evento: los organizadores, los gauchos, los empleados municipales, los miembros del Concejo Deliberante y del Ejecutivo, así como con nuestra policía, el personal de salud pública, los medios de comunicación y, por supuesto, con todos los asistentes, incluidos quienes llegaron de otras provincias. Un agradecimiento especial a nuestra querida comunidad de El Colorado", expresó el jefe comunal.

Asimismo, Brignole agradeció a Dios por la jornada, calificándola de "un día maravilloso, con condiciones perfectas para el evento".

El intendente también subrayó que El Colorado posee un predio excepcional para este tipo de celebraciones.



"Dios nos bendijo con este entorno natural único. Además, hemos invertido en infraestructura para garantizar que todos los asistentes puedan disfrutar del evento de la mejor manera", concluyó.











