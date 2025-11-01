Formosa mantiene la estabilidad en los casos de Dengue

Con un panorama estable, la cartera de Salud recuerda a la población continuar con las acciones de control del mosquito vector, reforzando la limpieza y la eliminación de criaderos para evitar la proliferación del Aedes aegypti.

Un nuevo parte del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) informó que, en la última semana, se realizaron 4.849 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando tres de ellos resultado positivo a Dengue.

Del total, corresponden uno a El Chorro; otro a Pozo del Tigre y el último a General Mansilla.

Asimismo, no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital, ni tratados con transfusión de hemocomponentes provistos por el Centro Provincial de Hemoterapia.

A su vez no hubo hemocomponentes transfundidos ni fallecidos por Dengue y se realizaron 16 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes.

En ese marco, desde el 1 de enero 2025, se diagnosticaron 1.476 casos de los serotipos virales circulantes DEN 1 y DEN 2 y, desde el 1 de enero de 2024, no se registraron fallecimientos por esta enfermedad.

En cuanto a las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, se visitaron 6570 viviendas, de las cuales en 3946 se pudieron bloquear focos, en 1971 estaban cerradas, en 653 se negó el ingreso a la brigada sanitaria y en 433 se erradicaron larvas del mosquito. Además, se entregaron 3946 repelentes y larvicidas fabricados por LAFORMED.

Para la logística implementada se afectaron 359 personas.



