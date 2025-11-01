Infancias cuidadas y con derechos en Formosa

Este 20 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional que marcó un cambio de paradigma al reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de pleno derecho.

La Convención se sustenta en cuatro principios fundamentales: el interés superior del niño; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la participación infantil; y la no discriminación. En un contexto que presenta nuevos desafíos para las infancias, estos lineamientos se reafirman como la base para construir políticas públicas inclusivas y eficaces.

En Argentina, el compromiso con estos derechos se expresó a través de importantes avances normativos y programáticos, entre ellos la Ley 26.061 de Protección Integral, la Ley de Educación Nacional, la Ley de Educación Sexual Integral, la Asignación Universal por Hijo, la Ley de Voto Adolescente y el Plan Nacional de Primera Infancia, entre otros. Todos ellos constituyen herramientas clave para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes a lo largo y ancho del país.

Formosa acompaña este proceso con políticas públicas consolidadas y una fuerte articulación institucional. Desde la Dirección de Niñez y Adolescencia del Ministerio de la Comunidad, se trabaja de manera conjunta con órganos judiciales, organismos de salud, personal policial, equipos educativos y otros actores del Sistema de Protección Integral de Derechos, fortaleciendo la prevención, la asistencia y el acompañamiento a las infancias.

En este marco, la provincia cuenta con 36 Centros de Desarrollo Infantil distribuidos en todo el territorio provincial, destinados al cuidado integral de la primera infancia; 6 residencias socioeducativas que albergan a niñas, niños y adolescentes que, por medidas judiciales, deben ser apartados de su núcleo familiar para garantizar su protección; un servicio social-nutricional escolar presente en todos los establecimientos educativos del territorio y que no se suspende a lo largo del año, entre otras acciones.

A estos esfuerzos se suman las modificaciones incorporadas en la nueva Constitución Provincial, especialmente en el artículo 69, que amplía el marco de protección integral y reconoce explícitamente a las infancias y adolescencias como sujetos activos de derechos. Este artículo obliga al Estado provincial a implementar medidas de acción positiva para asegurar el pleno ejercicio de esos derechos, bajo el principio rector del interés superior del niño.

El director de Niñez y Adolescencia, doctor Robert Iván Medina Patiño, valoró este avance constitucional y su impacto para las nuevas generaciones. “Todo esto deja en claro que las infancias y adolescencias de Formosa son prioridad en la agenda pública. No hablamos solo de políticas asistenciales, sino de una decisión política de fondo, que garantiza derechos y oportunidades reales para cada niño y cada adolescente de nuestra provincia”, señaló.

En este sentido, destacó que estas reformas trascienden lo coyuntural, proyectando “una provincia inclusiva, con bases sólidas para las nuevas generaciones”.

A lo largo de noviembre, niñas, niños y adolescentes de las residencias socioeducativas participaron en jornadas recreativas y espacios de reflexión acerca de la importancia de conocer, respetar, ejercer y hacer valer sus derechos, desde los más pequeños a los adolescentes. Desde la Línea 102, el servicio telefónico gratuito de atención a vulneraciones de derechos, se llevaron adelante acciones específicas de sensibilización sobre grooming, abuso sexual infantil y otros tipos de violencia.

Precisamente, el miércoles 19 de noviembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil. En este marco, la Dirección de Niñez y Adolescencia instaló un stand institucional en la peatonal de la ciudad, donde se visibilizó esta problemática, se brindó información a los transeúntes y se difundieron estrategias preventivas, además de promover los dispositivos y canales de acompañamiento con los que cuenta el organismo, especialmente la Línea 102.







