Guardianes de Formosa en El Colorado

Esta mañana, se realizó el lanzamiento del proyecto Guardianes de Formosa, en la Escuela Provincial de Educación Técnica (EPET) N° 4 de la ciudad de El Colorado, con la presencia de estudiantes, docentes, familias de la institución anfitriona y aledañas, como así también, el ingeniero Julio Aráoz, ministro de Cultura y Educación; el C.P. Mario Brignole, intendente de esa localidad; la C.P. Clara Doroñuk, diputada provincial; el fotógrafo formoseño Pablo Córdoba, quien presentó su libro “Paisajes de mi tierra” y demás autoridades.

En ese marco, el ministro Aráoz expresó: “Es el segundo establecimiento que se suma a esta iniciativa de Guardianes de Formosa, es muy importante porque hay un contacto directo con nuestra naturaleza, con el equilibrio que debe existir entre el hombre y su entorno y eso se logra cuidando este recurso natural y disfrutándolo”.

Al tiempo que valoró la participación de los jóvenes y las familias de escuelas técnicas, a partir del proyecto “Paisaje de mi tierra” un material fotográfico de excelencia para poder presentarlo en las escuelas.

La iniciativa surgió de los alumnos de modo que eso lo enorgullece y que además se contagie, que haya sido noticia en un medio nacional masivo, como así también el impacto positivo que ya ha tenido en la zona del Bañado La Estrella el primer emplazamiento, “son muy alentadoras estas noticias y nos estimulan a continuar trabajando de esta manera” afirmó.

En relación a las escuelas técnicas de Formosa, es oportuno recordar que recientemente el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura y Educación, las distinguió reconociendo a su comunidad educativa por la distinguida participación en certámenes, exposiciones, y eventos no solo regionales, sino también ha sido especialmente destacada en presentaciones nacionales.

“Una reflexión necesaria en estas horas en las cuales el poder ejecutivo nacional ha puesto a consideración del Congreso de la Nación el proyecto para el presupuesto 2026 y realmente no solo es notable sino que es alarmante el castigo, hay que ponerlo en estos términos y creo que sigo siendo suave, el ataque directo a la educación técnica y a otros afectos que tienen que ver con la educación y la cultura pero en particular la educación técnica que es central” aseveró Aráoz.



